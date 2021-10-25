Rüya Ersavcı kimdir? Rüya Ersavcı kaç yaşında, nereli? Rüya Ersavcı biyografisi!

1995'te çıkardığı ikinci albümü "Akşam Delisi"'nde vokallerde Cihan Okan, Sevingül Bahadır, Özkan Uğur da yer alıyordu. Bu albümde sözleri Sezen Aksu'ya müziği Onno Tunç'a ait şarkı "Esas Oğlan" dikkat çekmişti. Peki, Rüya Ersavcı kimdir? Rüya Ersavcı kaç yaşında, nereli? Rüya Ersavcı mesleği nedir? Rüya Ersavcı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

RÜYA ERSAVCI KİMDİR?

Rüya Ersavcı 1963 doğumludur. 80'li yılların sonunda Show TV'de yayınlanan "Saklambaç" isimli yarışmayı Nurseli İdiz'den sonra sunmaya başlamıştı. Müzik çevresinde ilk kez yorumcu kimliği ile 1986'da Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'na "Merhaba" isimli şarkı ile katılmış ancak derece alamamıştı. 90'lı yılların başında ise, İzmit 1999 depreminde kaybettiğimiz Ertuğrul Çayıroğlu'nun bestesi "Kal Biraz" isimli şarkı ile tanınmıştı. TV'de yeni ses olarak anons eden de o sıralarda yeni yeni sunuculuk yapan Mehmet Ali Erbil idi. Bu şarkının piyasaya kasedi veya CD'si hiç bir zaman çıkmadı ama Rüya Ersavcı, o zamanki tüm TV müzik ve show programlarında hep bu şarkı ile yer aldı. Ersavcı ünlü olduktan sonra da bu şarkı, sanatçının çıkardığı kaset veya CD'lerinde hiç yer almadı.

Sonraki yıllardan itibaren Eurovision Türkiye Elemeleri Final yarışmalarında yer almaya başlayınca daha da tanınmaya başlamıştı. 1987'de Arzu Ece, Fatih Erkoç ve Harun Kolçak ile birlikte söz ve müziğiyle Selçuk Başar'ın bestesi "Keloğlan" isimli şarkıyı seslendirmişlerdi. Bundan iki yıl sonra 1989'da iki şarkı ile tekrar Eurovision Türkiye Elemeleri Finalindeydi. Bu kez Cem Bezeyiş, Özlem Eyüboğlu, Feyyaz Kuruş, Orhan Tolga Merter ile birlikte Grup RC adıyla grup olarak söz ve müziği Cem Bezeyiş'e ait "Hep Sıfır" ile 5ncilik ve yine Cem Bezeyiş ve Feyyaz Kuruş ile birlikte üçlü olarak seslendirdikleri "Çaresi Yok Sensizliğin" isimli şarkıyı icra ederek 13ncülük aldı. İlk kaset albümü de bu yıl geldi. Hep Sıfır'ın da içinde bulunduğu 11 şarkıdan oluşan Hep Sıfır isimli ilk kaset albümünü çıkardı. İlk solo albümüyle istediği çıkışı yakalayamadı.

1990'da yine Türkiye Elemelerinde bu kez Can Uğurluer ve Gülgün Yıldız ile birlikte üçlü olarak Can Uurluer'in sözlerini yazdığı ve Şevket Uğurluer'in bestelediği Hep O Şarkıları Söyle isimli şarkısını seslendirdi. 1991'de yine Elemelerde Grup Turkish Delight ile birlikte Turkish Delight şarkısını seslendiriyordu. Bu şarkı ile Eurovision sahnelerinde 3ncülük ile en iyi derecesini yapmış oluyordu. Yeterince de Türkiye müzik piyasasında tanınmış da oldu.

İkinci albümü İzle Beni 1993 yılında piyasaya çıktı. Albümünün çıkış klibi halk tarafından İstemiyorum Baba diye tanınan "Baba" ile ergin kesim tarafından çok fazla eleştirilirken çocuklar ve gençler tarafından dikkatleri çekmiş, bir hayli ilgi görmüştü. Hakan Peker'in "Hey Corç" parçasına benzer bir matematikte hazırlanan parçaya şu an bakınca her ne kadar müzikte yozlaşmaya sebep veriyor gibi görünse de gençlere yönelik bir çalışma olduğu belliydi ve hedef kitleyi hemen yakalamıştı. Albümde Eurovision için hazırlanmış olan Turkish Delight şarkısının remiksleri yer aldı.

1995'te çıkardığı ikinci albümü "Akşam Delisi"'nde vokallerde Cihan Okan, Sevingül Bahadır, Özkan Uğur da yer alıyordu. Bu albümde sözleri Sezen Aksu'ya müziği Onno Tunç'a ait şarkı "Esas Oğlan" dikkat çekmişti.

Daha sonra Çan'lı reklamcı Ceylan ile evlenip hamile kaldıktan sonra müzik çalışmalarını yavaşlattı ve Ağustos 1997'de Lila ismini verdiği bir kız çocuk sahibi olunca o sıra müzik ve şov dünyasından elini eteğini tamamen çekti.

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