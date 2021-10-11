Rize'de çay fabrikasındaki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti - Haberler
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Rize'de çay fabrikasındaki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel
Rize'de çay fabrikasındaki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti

Rize'nin Hemşin ilçesindeki çay fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

HEMŞİN, RİZE (AA) - Rize'nin Hemşin ilçesindeki çay fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan İşçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ortaköy Mahallesi'ndeki ÇAYKUR'a ait organik çay fabrikasında 9 Ekim Cumartesi günü basınç nedeniyle kazanın patlaması sonucu yaralanan Ramazan Hacısalihoğlu (46), Trabzon'da tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası Hacısalihoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından alınarak Rize'ye getirildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Sinan Taşkın'ın cenazesi, dün Pazar ilçesinde toprağa verilmişti.

AA / Muhittin Sandıkçı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Rize'de çay fabrikasındaki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti - Haberler
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