Ressam Ahmet Öğreten'in sulu boya sergisi İstanbul Tasarım Merkezi'nde açıldı - Haberler
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Ressam Ahmet Öğreten'in sulu boya sergisi İstanbul Tasarım Merkezi'nde açıldı

AA / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat
Ressam Ahmet Öğreten'in sulu boya sergisi İstanbul Tasarım Merkezi'nde açıldı

Ressam Ahmet Öğreten'in İstanbul resimlerinden oluşan sergisi, İstanbul Tasarım Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

İSTANBUL (AA) - Ressam Ahmet Öğreten'in İstanbul resimlerinden oluşan sergisi, İstanbul Tasarım Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Öğreten, 25 Ekim'e kadar görülebilecek serginin açılışında yaklaşık 2 saat süren canlı sulu boya performansı gerçekleştirdi.

Ressam Öğreten, 12. kişisel sergisini açmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Ben asker ressamlar kuşağındanım. İlk sergimi 1998 yılında açmıştım, yurt dışı ve içinde pek çok karma sergiye katıldım ama kişisel sergiler her zaman için daha özeldir." dedi.

İstanbul Tasarım Merkezi'nde bir süredir sulu boya atölyesini yürüttüğünü kaydeden Öğreten, "Burası çok güzel bir mekan tarihi dokusuyla ziyaretçilerin ruhuna dokunuyor. Sergide, özellikle pandemi dönemine ait İstanbul manzaralarına yer verdim." diye konuştu.

Öğreten, tamamı sulu boya çalışmalarından oluşan sergide 43 eserinin yer aldığını da söyledi.

İstanbul Tasarım Merkezi Müdürü Mehmet Hüsrev Şeref ise Öğreten'in uzun yıllardır tasarım merkezinde öğrenci yetiştirdiğini dile getirdi.

Şeref, "Birlikte çalışmaktan memnun olduğumuz hocamızın böyle bir sergi ile son dönem çalışmalarını sanatseverlere sunmuş olması bizim açımızdan da sevdirici. Kendisine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ressam Ahmet Öğreten'in sulu boya sergisi İstanbul Tasarım Merkezi'nde açıldı

Ressam Ahmet Öğreten'in sulu boya sergisi İstanbul Tasarım Merkezi'nde açıldı

Ressam Ahmet Öğreten'in sulu boya sergisi İstanbul Tasarım Merkezi'nde açıldı

Ressam Ahmet Öğreten'in sulu boya sergisi İstanbul Tasarım Merkezi'nde açıldı

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ressam Ahmet Öğreten'in sulu boya sergisi İstanbul Tasarım Merkezi'nde açıldı - Haberler
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