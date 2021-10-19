Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk'ün de katıldığı törende YKKD 4. Dönem Mezunları Sertifikalarını Aldı

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD) tarafından düzenlenen Sertifika ve Mentorluk Programı 4. Dönem Mezuniyet Töreni, 16 Ekim Cumartesi günü Özyeğin Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve YKKD Danışma Kurulu Dördüncü Dönem Başkanı Murat Özyeğin ile Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk'ün de katıldığı törende 60 kadın yönetici, 18 ay süren eğitimin ardından başarıyla programdan mezun olmaya hak kazanarak sertifikalarını aldılar.

Açılışını YKKD Başkanı Hande Yaşargil ve YKKD Danışma Kurulu Başkanı Murat Özyeğin'in yaptığı törende, Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk de bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında akademi ve iş dünyasında karar verme aşamasının her seviyesinde kadın yönetici oranının artırılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Esra Gençtürk, Türkiye ve dünyadaki güncel verilere ilişkin paylaşım ve yorumlarda bulundu. YÖK verilerine göre Türkiye'de 207 yükseköğretim kurumundaki kadın akademisyenlerin toplam akademisyenler içindeki oranının yüzde 45'e ulaştığını ancak aynı tablonun dekan ve rektörlük seviyesinde görülmediğini ifade eden Prof. Dr. Esra Gençtürk; "Türkiye'de kadın rektör sayısı ne yazık ki yalnızca 16. Ülke olarak akademide dekan ve rektör seviyesinde çok daha fazla kadın yöneticiye ihtiyacımız var. Büyük bir gururla söyleyebilirim ki Özyeğin Üniversitesi'nde hem akademik hem de idari kadroda kadın yönetici oranımız yüzde 50 seviyesinde" dedi.

Üniversitemizin toplumsal cinsiyet eşitliği başta olmak üzere eğitim ve sosyal sorumluluk alanlarında yürüttüğü projeler hakkında katılımcılara bilgi veren Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk, YKKD üye ve yöneticilerine Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs (EFEB) programını destekleme çağrısında bulundu.

Tören, YKKD Sertifika ve Mentorluk Programı 4. Dönem mezunlarının sertifikalarını alma ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

YKKD hakkında detaylı bilgi için: https://www. yonetimkurulundakadin. org

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