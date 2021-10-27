SELÇUK, İZMİR (Habermetre) - Rektörümüz 'Latmos'tan Bafa'ya İnerken Düşledim Seni! ' Sergi Ekibini Tebrik Etti Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 'Latmos'tan Bafa'ya İnerken Düşledim Seni! ' sergi ekibini, 26 Ekim 2021 tarihinde makamında ağırladı.

Ziyarette, Resim ve Enstalasyon Sanatçısı Ahmet Dilek, Sergi Küratörü ve Üniversitemiz Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Aslan Karakul ve Görüntü Yönetmeni Ahmet C. Keskin bulundu.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, hem sanatsal hem de bilimsel yönü oldukça güçlü bir sergiyi, Üniversitemizde ziyarete açmanın memnuniyeti yaşadığını belirterek emeklerinden dolayı Ahmet Dilek, Doç. Dr. Songül Aslan Karakul ve Ahmet C. Keskin'e teşekkür belgesi verdi.

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