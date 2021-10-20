Rektör Karakaş Merkez Yemekhanenin İlk Gününde Öğrencileri Yalnız Bırakmadı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Merkez Yemekhanenin hizmete başladığı ilk günde AKÜ öğrencilerini yalnız bırakmadı.

Küresel salgın nedeniyle yaklaşık 1, 5 yıldır hizmet veremeyen Merkez Yemekhane, Rektör Karakaş'ın katılımıyla personel ve öğrenciler için öğle yemeği hizmetine başladı. Öğle yemeğinde, Rektör Karakaş'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şuayıp Özdemir, Prof. Dr. Murat Peker ve Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, Genel Sekreter İhsan Ceran ile birlikte daire başkanları da öğrencilerle bir araya geldi.

Öğle yemeğinin ardından Prof. Dr. Rektör Karakaş, öğrencilerle sohbet ederek, öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi. Rektör Karakaş, öğrencilerle bire bir iletişim kurmanın önemine değinirken, yönetim olarak, öğrencilerin daha güzel şartlarda eğitim almaları için gayret gösterdiklerini belirtti.

Pandemiyle mücadele kapsamında hijyen ve sağlık tedbirlerine uyularak hizmet veren Merkez Yemekhane, aynı anda 3 bin kişiye hizmet veriyor. Öğrenciler, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıldıktan sonra yemekhane hizmetinden faydalanabiliyor.

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