ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yetkilileri Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

ANKARA (AA) - ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Kültürel İşler Ataşe Yardımcısı Victoria O'Connell ile Eğitim Koordinatörü Deniz Can, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Victoria O'Connell ile Deniz Can, Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezine (ATAKARMER) bağlı olarak çalışan Amerikan Dil Köşesi ile iş birlikleri ve ilişkileri güçlendirmek için üniversiteye ziyarette bulundu.

O'Connell ve Can'a ziyaretlerinde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, ATAKARMER Müdürü Doç. Dr. Neslihan Kulözü Uzunboy ve Amerikan Dil Köşesi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yılmaz eşlik etti.

O'Connell ve Can daha sonra Rektör Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.