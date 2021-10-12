Rauf Denktaş, Mücahitle Sırt Sırta Siperde

Dizide, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a hayat veren başarılı oyuncu Devrim Saltoğlu hem benzerliği hem de başarılı performansıyla izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Yeni sezonda şanlı Erenköy Direnişi'nin tüm gerçekçiliğiyle ekrana geleceği bölümlerde Rauf Denktaş, vatanının özgürlüğü için mücahitle sırt sırta vererek siperde mücadelesine devam edecek.

Rum yönetiminin tüm tehditlerine rağmen Erenköy'de mücahitlerle destan yazan dönemin Cemaat Lideri Rauf Denktaş'ın varoluş mücadelesi izleyenleri etkisi altına alacak.

Yapımcılığını Erol Avcı'nın, yönetmenliğini Osman Taşcı ve Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı "Kıbrıs Zafere Doğru" çok konuşulacak yeni bölümüyle 15 Ekim Cuma günü TRT 1'de...

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