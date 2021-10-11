Ranch Simulator sistem gereksinimleri 2021! Ranch Simulator sistem gereksinimleri neler?

Oyunun geliştiricisi Toxic Dog, bilgisayar eğlencelerinin gelişiminde ve daha da büyük hırslarda büyük deneyime sahip küçük bir ekiptir.

Ranch Simulator'da Aile çiftliğiniz bir zamanlar büyükbabanın gurur ve mutluluk kaynağıydı ancak burası zor zamanlardan geçti ve şimdi durumu tersine çevirmek senin elinde. İzbe ve ormanlık bir vadide bulunan bu viran olmuş çiftlik evi, onu bölgedeki en başarılı çiftliğe dönüştürmeye çalışırken senin tüm becerilerini sınayacak. Yalnız başına veya en fazla dört kişilik ortaklaşa çok oyunculu modda da oynanabilir.

RANCH SIMULATOR MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit versions only)

İşlemci: Intel Core i5-3570K or AMD FX-8310

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 or AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

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RANCH SIMULATOR ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit versions only)

İşlemci: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/ GTX 1660 Super or Radeon RX 590

DirectX: Sürüm 12

RANCH SIMULATOR KAÇ GB?

Ranch Simulator'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil en az 15 GB boş alan gerekmektedir.

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