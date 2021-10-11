Ranch Simulator sistem gereksinimleri 2021! Ranch Simulator sistem gereksinimleri neler?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Toxic Dog'un tarafından geliştirilen Ranch Simulator açık dünya çiftçi simülatörüdür. Ranch Simulator sistem gereksinimleri neler? Ranch Simulator kaç GB? Detaylar haberimizde…
Oyunun geliştiricisi Toxic Dog, bilgisayar eğlencelerinin gelişiminde ve daha da büyük hırslarda büyük deneyime sahip küçük bir ekiptir.
Ranch Simulator'da Aile çiftliğiniz bir zamanlar büyükbabanın gurur ve mutluluk kaynağıydı ancak burası zor zamanlardan geçti ve şimdi durumu tersine çevirmek senin elinde. İzbe ve ormanlık bir vadide bulunan bu viran olmuş çiftlik evi, onu bölgedeki en başarılı çiftliğe dönüştürmeye çalışırken senin tüm becerilerini sınayacak. Yalnız başına veya en fazla dört kişilik ortaklaşa çok oyunculu modda da oynanabilir.
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit versions only)
- İşlemci: Intel Core i5-3570K or AMD FX-8310
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 or AMD Radeon RX 470
- DirectX: Sürüm 12
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- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit versions only)
- İşlemci: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/ GTX 1660 Super or Radeon RX 590
- DirectX: Sürüm 12
Ranch Simulator'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil en az 15 GB boş alan gerekmektedir.
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