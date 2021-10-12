Rainbow Six Siege Cadılar Bayramı etkinliği, canavar kaplamalarıyla geri dönüyor

Rainbow Six Siege'in Cadılar Bayramı etkinliği Doktor'un Laneti, 12 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte saklambaç etkinliği modu Doktor'un Laneti ve yeni dönen kaplamaların yer aldığı güncellenmiş bir etkinlik koleksiyonu yer alıyor.

Özel Doktor'un Laneti modu, karakterlerin hiçbirinin silahı olmadığı 5v5 bir moddur. Silah yerine oyunculara canavarları avlamak için özel bir balyoz verilir. Saldırganlar, kalede saklanan canavarları avlamak için Pulse'un kalp sensörünü kullanarak canavarları görebilirler.

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Defans tarafında ise her karakter ayrıca aletlerine ve Nightstride adlı ikincil bir yeteneğe erişebilir, bu da geçici olarak bir hız artışı kazanmalarını ve görünmez olmalarını sağlar. Defans oyuncuları saldırmazlar, bu yüzden turu kazanmak için hayatta kalmak gerekmektedir. Savunucular arasında etçil bir bitki olarak Aruni, uluyan bir hayalet olarak Melusi, kanalizasyon yaratı olarak Smoke, Azrail olarak Kapkan, iblis olarak Frost, zombi olarak Lesion ve patchwork revenant olarak da Ela yer alıyor.

Tüm canavar ve saldırgan kaplamaları, toplam 48 ürün içermektedir. Ürünler 300 R6 kredi veya 12500 Renown ile satın alınabilir. Bazı öğeler 1680 R6 kredisi ile ayrı pakette satılmaktadır.

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