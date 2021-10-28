PUBG 14.2 güncellemesi ile yeni silah havan topu geliyor, 700 metre uzağa bir patlayıcı top göndermek size oyunu kazandırabilir!

Yeni Taego silahı olan Havan Topu, çatışma durumlarında kolaylıkla kullanılır fakat yeterli isabetliliğe ulaşmak için çok pratik yapmak gerekebilir.

Kurulum

Silah sadece düz zeminlere kurulabilir.

Çimento, demir, beton, su veya ahşap zeminlerde, ayrıca bina içlerinde kurulamaz.

Havan Topunu kurmak için sol tıklayın.

Kurulumu iptal etmek için "F" tuşuna basın.

Kurulum için üç saniye gereklidir.

Ateş Etme

Ateş etme modu etkinleştirildiğinde karakter otomatik olarak eğilir.

Karakter, ateş etme modu serbest bırakılana kadar hareket edemez.

Ateş edebilmek için oyuncuların envanterlerinde cephane olması gerekir.

Atışlar arasında bir saniyelik bir gecikme yaşanır.

Modlar

Normal Maç

Özel Maç

Özel Maç Sandbox Modu

Dereceli Sezon 14'e dahil değil

Belirme

Havan Topu ve cephaneler binaların içinde belirir.

Destek Sandıkları veya Gizli Odalarda belirmez.

Mesafe olarak 121 metreden 700 metreye kadar atış yapabilir.

yeni silah: M79

Silah slotu: Tabanca slotu

Araçların sürücü koltuğunda veya motosikletin yolcu koltuğunda kullanılamaz.

Yeni cephane türü: 40 mm Sis Bombası

10 m'den daha uzak bir nesneye çarptığında, bomba ilk sis etkisini salar. Bunu birkaç saniye sonra salınan ikinci bir sis etkisi takip eder.

10 m'den daha yakın bir nesneye çarptığında fakat çarpma anında patlamadığındaysa sadece ikinci sis etkisi 3 saniye sonra salınır.

Ağırlık: 14

Maksimum yığın boyutu: 5

Dünyada 1 ila 3 tane belirir.

Dünyada M79'la birlikte 2 ila 3'lü yığınlar halinde belirir.

Kullanılabilir Modlar

Normal Maçlar

Özel Maçlar

Özel Maç Sandbox Modu

Antrenman Modu

Taego'da belirme ayarlarının Normal ve Dereceli modlarda aynı olması sebebiyle, Dereceli Maçlarda sadece Taego'da bulunur.

Belirme Yeri: Dünyada belirir

Düşmanlara hasar: 0

Maksimum atış menzili: 400 m

Şarjör değiştirme hızı: 3,5 – 4 saniye

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