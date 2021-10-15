PUBG 14.1 güncellemesi, konsollarda yayınlandı
29 Eylül tarihinde PC için çıkış yapan PUBG 14.1 güncellemesi dün konsollarda yayınlandı.
PUBG konsol oyuncularının beklediği güncelleme yayınlandı. PUBG 14.1 güncellemesi Cadılar Bayramı etkinliği ile konsollara çıkış yaptı.
Yeni gelen güncelleme ile artık düşen takım arkadaşlarınızı omzunuzda daha güvenli bir yere taşıyabilir ve orada kaldırabilirsiniz.
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Krafton'un yaptığı basın açıklamasında, "Bu güncelleme ile oyuncular, Erangel haritasındaki kilit alanlar artık "ürkütücü" sistemlerle güncellendikçe Cadılar Bayramı ruhuna erken kavuşuyorlar" dedi. "Bu, harita boyunca önemli ilgi çekici noktalarda bulunabileceği sis ve benzersiz bir ay rengi de dahil olmak üzere yeni hava olayları da içerir."
PUBG 14.1 güncellemesindeki değişikliklerin tam listesi için buraya tıklayınız
PUBG 14.1 GÜNCELLEME NOTLARI
- Taego harita iyileştirmesi
- Hata alanı uyarı sistemi
- Kırılabilir çanaklar
- Geri dönüş BR ve kullanıcı arayüzünde yapılan iyileştirmeler
- Araç denge güncellemeleri
- Dereceli kural seti
- Erangel güncellemeleri
- Cadılar Bayramı güncellemeleri
- Yeni özellik: Taşıma
- Harita rotasyonu
- Dereceli sezon 14
- Sezon 13 dereceli modu ödülleri
- Lobi güncellemeleri
- Eşyalar ve kozmetikler