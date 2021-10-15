PUBG 14.1 güncellemesi, konsollarda yayınlandı

PUBG konsol oyuncularının beklediği güncelleme yayınlandı. PUBG 14.1 güncellemesi Cadılar Bayramı etkinliği ile konsollara çıkış yaptı.

Yeni gelen güncelleme ile artık düşen takım arkadaşlarınızı omzunuzda daha güvenli bir yere taşıyabilir ve orada kaldırabilirsiniz.

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Krafton'un yaptığı basın açıklamasında, "Bu güncelleme ile oyuncular, Erangel haritasındaki kilit alanlar artık "ürkütücü" sistemlerle güncellendikçe Cadılar Bayramı ruhuna erken kavuşuyorlar" dedi. "Bu, harita boyunca önemli ilgi çekici noktalarda bulunabileceği sis ve benzersiz bir ay rengi de dahil olmak üzere yeni hava olayları da içerir."

PUBG 14.1 güncellemesindeki değişikliklerin tam listesi için buraya tıklayınız

PUBG 14.1 GÜNCELLEME NOTLARI

Taego harita iyileştirmesi

Hata alanı uyarı sistemi

Kırılabilir çanaklar

Geri dönüş BR ve kullanıcı arayüzünde yapılan iyileştirmeler

Araç denge güncellemeleri

Dereceli kural seti

Erangel güncellemeleri

Cadılar Bayramı güncellemeleri

Yeni özellik: Taşıma

Harita rotasyonu

Dereceli sezon 14

Sezon 13 dereceli modu ödülleri

Lobi güncellemeleri

Eşyalar ve kozmetikler

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