Projelerini Başkan Ataç'a anlattılar

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Kendisini ziyaret eden Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin eTwinning projelerini dinleyen Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, "Araştıran, tartışan, okuyan ve kendisini geliştiren bir gençlik, bize güven veriyor" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın Eskişehirli genç öğrenciler ile temasları sürüyor. Son olarak Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Okul Müdürü İlhami Can, Müdür Yardımcısı Gülay Çelik ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ayşe Arslan'ın da bulunduğu ziyarette öğrenciler, eTwinning projeleri hakkında Başkan Ataç'a bilgiler aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç, öğrencileri ve okul yöneticilerini tebrik ederken, "Araştıran, tartışan, okuyan ve kendisini geliştiren bir gençlik, bize güven veriyor. Bunlar, bizim görmeyi istediğimiz manzaralar. Sabiha Gökçen de kentimizin güzide eğitim kurumlarından bir tanesi. Ben de belediye başkanlığım süresince okullara hizmet ulaştırmayı çok önemseyen bir yönetici oldum. Gençlerimizi gerçekleştirdikleri çalışmalardan dolayı kutluyor, eğitimcilerimize de başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Buluşmada Başkan Ataç öğrencilere, Sukurusu Uygulama Merkezi'nde atık kağıtlardan üretilen kitap ayracı armağan etti. - ESKİŞEHİR