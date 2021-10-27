Pozitif Enerji Bölgeleri ve Sürdürülebilir Şehirler (ENPED) 2021 Yılı Çağrısı Açıldı!

Pozitif Enerji Bölgeleri ve Sürdürülebilir Şehirler (ENPED) çağrısının amacı Avrupa Birliği'nin 2030 yılına kadar 100 şehrin iklim tarafsızlıklarının sağlanmasına yönelik araştırma ve yenilik kapasitesinin oluşturulmasının planlanması, uygulanması ve faaliyete geçirilmesine katkıda bulunulmasıdır. ENPED 2021 yılı çağrısına Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, Hollanda, İtalya, Romanya ve İsveç fonlama ajansları katılım göstermektedir. Konsorsiyumlar çağrıya katılan en az 2 farklı ülkeden en az 2 bağımsız katılımcı ile oluşturulabilecektir. Oluşturulacak konsorsiyumlarda en az bir ortağın şehir, belediye veya kentsel hizmetler sağlayan kuruluş olması beklenmektedir.

Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye'den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK'a ulusal proje başvurusu (https://uidb-pbs. tubitak. gov. tr) yapılması zorunludur. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Çağrı kapsamında hazırlanmış olan ulusal başvuru süreci bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Ayrıca, uluslararası başvuru süreci ve çağrı rehberi hakkındaki bilgilere ulaşmak için https://jpi-urbaneurope. eu/calls/ped-call/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Uluslararası çağrı rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Bahse konu çağrıya yönelik 9 Kasım 2021 saat 14. 30'da (Türkiye saati ile) bilgi günü etkinliği gerçekleşecektir. Bilgi günü etkinliğine takiben çağrı sekretaryası tarafından 24 Kasım 2021 saat 14. 30'da (Türkiye saati ile) çevrim içi proje pazarı etkinliği gerçekleşecektir. Etkinliğe katılım göstererek konsorsiyum kurma faaliyetlerinde bulunabilirsiniz.

Bilgi günü etkinlik kaydı için tıklayınız.

Proje Pazarı etkinlik kaydı için tıklayınız.

Çağrı Takvimi

İlgili Kişiler:

CSP Era-Net 2021 yılı ek çağrı detayları için: Çağrı YILDIRIM

Dr. Hanife TUZCUOĞLU

AB Çerçeve Programlar Müdürlüğü

e-posta: ncpenergy@tubitak. gov. tr

ARDEB- 1071 programı detayları için; Ersin TURAN

Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)

e-posta: ersin. turan@tubitak. gov. tr

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