Postane kaçta kapanıyor? PTT çalışma saatleri: Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Postane kaçta kapanıyor? Ptt kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtı merak ediliyor.PTT şubelerinde işlem yaptıracak olan vatandaşlar, PTT çalışma saatlerine göre kendini planlamak istiyor. PTT kargo veya PTT şubelerinden diğer işlemler için başvuracak olanlar için gün içinde PTT çalışma saatlerini haberimize ekledik. İşte, PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? PTT şubeleri hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri 2021 sorularının yanıtı...

POSTANE KAÇTA KAPANIYOR?

PTT şubeleri, normalleşme döneminde 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. 12.30'da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır.

PTT CUMARTESİ- PAZAR AÇIK MI?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri Pazar günleri kapalıdır.

Ancak çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre değişebilir. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Hafta içi: 08:30- 17:30

Öğle arası: 12:30- 13:30

Hafta sonu: Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

Hafta sonu: Pazar günleri kapalıdır.

PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus/ ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

PTT'NİN EN HIZLI POSTA HİZMETİ

En hızlı posta hizmetimiz 2 kg veya 2 desinin altında kalan gönderileriniz için APS Kurye ve Posta Kargosu, üzerindeki gönderiler için Posta Kargosu/Kargo, tebligat türündeki gönderiler için hızlı tebligat, diğer gönderiler için telgraf ve faks hizmetlerimizdir. Yurtdışı gönderilerde ise en hızlı posta hizmetimiz TURPEX hizmetidir.

PTT GÖNDERİ TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Kayıtlı gönderinin kabulünde gönderi üzerine yapıştırılan 13 haneli barkod numarası ile www.ptt.gov.tr adresinde "Gönderi sorgulama" sayfasından gönderiye ait son işlem durumu görülebilmektedir.

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