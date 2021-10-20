Posof'ta Mevlidi Nebi Haftası etkinliği

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ın Posof İlçesi'nde Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa ilgi yoğun oldu.

Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen kutlama programı Posof Belediyesi Düğün salonunda yapıldı. Kurallara uyularak oturma mesafelerine de devam edilen program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Öğrenciler tarafından okunan Kuran-ı Kerim'den sonra günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yapıldı, sinevizyon gösterisi ve şiirler okundu. Öğrenciler tarafından sunulan tiyatro gösterisinde halife döneminde yaşanan ahde vefa canlandırıldı. Minik öğrencilerin sunduğu sema gösterisi ile heyecanlanan davetliler okunan ilahiler ile duygulandı.

Hafta nedeniyle Peygamberimize Mektup yarışmasında dereceye giren öğrencilere İlçe Müftüsü, Milli Eğitim Müdürü ve Belediye Başkanı tarafından hediyeleri verildi. - ARDAHAN