PlayStation VR'ın 5. Yılına özel Kasım ayında 3 adet ücretsiz oyun verecek
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
PlayStation VR, dün beşinci yılını doldurdu ve bunu kutlamak amacıyla Kasım ayında PS Plus abonelerine üç adet ücretsiz oyun verecek.
Dün PlayStation VR'ın dünyaya tanıtıldığı günün beşinci yıl dönümü ve PS VR, sanal gerçekliğin büyümesinde büyük bir rol oynadı.
PS VR'ın beşinci yılına özel Sony, PlayStation hayranlarına özel bir teşekkür etmek amacıyla Kasım ayından itibaren PlayStation Plus üyeleri üç PS VR bonus oyununu ücretsiz olarak alacaklar. Önümüzdeki haftalarda ise PlayStation Plus güncellemesinde daha fazla ayrıntı verilecek.
PS VR'da 500'den fazla oyun mevcut. Beş yıl önce piyasaya sürülmelerinden bu yana PS VR'da dünya çapında en çok oynanan beş oyunun listesi açıklandı.
DÜNYA ÇAPINDA EN ÇOK OYNANAN PLAYSTATION VR OYUNLARI
- Rec Room
- Beat Saber
- PlayStation VR Worlds
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
- Resident Evil 7 Biohazard
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BÖLGELERE GÖRE EN ÇOK OYNANAN PLAYSTATION VR OYUNLARI
AVRUPA
- Rec Room
- PlayStation VR Worlds
- Beat Saber
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
- Resident Evil 7 Biohazard
KUZEY AMERİKA
- Rec Room
- Beat Saber
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
- Job Simulator
- Firewall: Zero Hour
JAPONYA
- Resident Evil 7 biohazard
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
- PlayStation VR Worlds
- Beat Saber
- Gran Turismo Sport
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