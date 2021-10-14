PlayStation VR'ın 5. Yılına özel Kasım ayında 3 adet ücretsiz oyun verecek

Dün PlayStation VR'ın dünyaya tanıtıldığı günün beşinci yıl dönümü ve PS VR, sanal gerçekliğin büyümesinde büyük bir rol oynadı.

PS VR'ın beşinci yılına özel Sony, PlayStation hayranlarına özel bir teşekkür etmek amacıyla Kasım ayından itibaren PlayStation Plus üyeleri üç PS VR bonus oyununu ücretsiz olarak alacaklar. Önümüzdeki haftalarda ise PlayStation Plus güncellemesinde daha fazla ayrıntı verilecek.

PS VR'da 500'den fazla oyun mevcut. Beş yıl önce piyasaya sürülmelerinden bu yana PS VR'da dünya çapında en çok oynanan beş oyunun listesi açıklandı.

DÜNYA ÇAPINDA EN ÇOK OYNANAN PLAYSTATION VR OYUNLARI

Rec Room Beat Saber PlayStation VR Worlds The Elder Scrolls V: Skyrim VR Resident Evil 7 Biohazard

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BÖLGELERE GÖRE EN ÇOK OYNANAN PLAYSTATION VR OYUNLARI

AVRUPA

Rec Room PlayStation VR Worlds Beat Saber The Elder Scrolls V: Skyrim VR Resident Evil 7 Biohazard

KUZEY AMERİKA

Rec Room Beat Saber The Elder Scrolls V: Skyrim VR Job Simulator Firewall: Zero Hour

JAPONYA

Resident Evil 7 biohazard The Elder Scrolls V: Skyrim VR PlayStation VR Worlds Beat Saber Gran Turismo Sport

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