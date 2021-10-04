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PlayStation Now Ekim Oyunları Sızdı

SaveButonu - Haberler | Gamegar
PlayStation Now Ekim Oyunları Sızdı

Ekim ayında PS Now kütüphanesine eklenecek oyunlar resmi duyurudan önce sızmış olabilir.

PlayStation Now ekim ayı oyunları listesi resmi duyurudan önce sızmış olabilir.

Reddit'te birçok kişi Playstation 5 konsolunda PlayStation Now'a yeni eklenen ve henüz duyurusu yapılmayan oyunlar gözüktüğünü yazdı. Bu oyunlar arasında The Last of Us: Part II, Desperados 3, Fallout 76 ve Final Fantasy 7 Remastered yer alıyor. Listenin devamında başka oyunların olduğu da göze çarpıyor.

Sony'nin streaming servisi PlayStation Now kütüphanesine her ay yeni oyunlar ekleniyor ve bu oyunlar her ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu doğrultuda PlayStation Now ekim ayı oyunları listesinin birkaç gün içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Geçen ay PS Now'a eklenen oyunlar Tekken 7, Killing Floor 2, Windbound, Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition ve Moonlighter idi.

PlayStation Now servisi henüz Türkiye'de kullanıma açık değil. Sony ABD, Kanada, Japonya ve belli başlı Avrupa ülkelerinde bu hizmeti sunuyor. Servis dahilinde 700'den fazla PS4, PS3 ve PS2 oyunu yer alıyor. PS3 oyunları sadece streaming edilerek, PS4 ve PS2 oyunları ise hem streaming aracılığıyla hem de konsola indirilerek oynanabiliyor. PlayStation Now, PS4 ve PS5'in yanı sıra PC üzerinden de kullanılabiliyor.

Sony'nin yakın zamanda kayıt ettirdiği bir patent başvurusu PS5 oyunlarının da PlayStation Now kütüphanesine eklenebileceğine işaret ediyordu.

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Sony ayrıca PlayStation Now'da 1 Mart-1 Haziran 2021 tarihleri arasında en çok oynan oyunları açıklamıştı. Bloodborne birinci sırada yer alırken onu sırasıyla Horizon Zero Dawn, The Last of Us, Marvel's Avengers ve Detroit: Become Human takip etmişti.

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