PKK yandaşları yüzde 70 engeli bulunan genci de dağa kaçırmış - Haberler
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PKK yandaşları yüzde 70 engeli bulunan genci de dağa kaçırmış

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PKK yandaşları yüzde 70 engeli bulunan genci de dağa kaçırmış

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 777.

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 777. gününde de devam ederken, 7 yıldır oğlundan haber alamayan anne Hatice Ay, oğlunun yüzde 70 raporlu olduğunu fakat yine de zorla dağa kaçırıldığını söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 777. gününde de sürüyor. Aileler çocuklarına kavuşmak için kararlı bir şekilde eylemlerini sürdürüyor.

"HDP'LİLER ARACI OLDULAR"

2015 yılında dağa kaçırılan oğlu Muhammed Canbey için nöbete katılan anne Hatice Ay, oğlunun engelli raporu olduğunu ve HDP'lilerin bunu bile görmezden gelerek PKK'lılar ile birlikte çocuğunun dağa kaçırılmasında aracı olduğunu söyledi.

"YÜZDE 70 RAPORU VARDI"

Oğlunu HDP'den istediğini belirten anne Ay, "2015'ten beri oğlum kayıp yüzde 70 raporlu. HDP oğlumu sokakta kandırıp götürdü, ben oğlumu istiyorum almadan da gitmiyorum. 7 yıldır hiçbir haber alamadım, sağ mı ölümü bilmiyorum hiç haber alamadım. Muhammet oğlum eve dön, 7 yıldır senin için hasta olmuşum, evde ne rahatımız var ne de huzurumuz. Gel adalete ve devlete teslim ol, senin hiçbir cezan yok" dedi.

(Sedat Irmak - Beritan Kaya-İHA)

PKK yandaşları yüzde 70 engeli bulunan genci de dağa kaçırmış

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Haber: PKK yandaşları yüzde 70 engeli bulunan genci de dağa kaçırmış - Haberler
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