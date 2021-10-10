PKK'lı teröristlerin öldürdüğü AK Parti'li Aktert, mezarı başında anıldı - Haberler
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PKK'lı teröristlerin öldürdüğü AK Parti'li Aktert, mezarı başında anıldı

Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Haberler | Güncel
PKK'lı teröristlerin öldürdüğü AK Parti'li Aktert, mezarı başında anıldı

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında hayatını kaybeden AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert, mezarı başında anıldı.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde 5 yıl önce Pkk'lı teröristlerin saldırısında hayatını kaybeden Ak Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert, mezarı başında anıldı.

Hani ilçe yolu üzerindeki iş yerinde PKK'lı teröristlerce 10 Ekim 2016 yılında şehit edilen AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert için anma programı düzenlendi. Dicle ilçesine bağlı kırsal Yeşilsırt Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen anma törenine AK Parti Diyarbakır İl Başkan Vekili Suna Kepoğlu Ataman başkanlığındaki AK Parti heyeti, Aktert'in eşi Zuhal Aktert, çocukları Bahtiyar, Nazlı, Havin, Muhammed Aktert katıldı.

'BAŞKANIMIZ ALÇAKÇA ŞEHİT EDİLDİ'

AK Parti Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Suna Kepoğlu Ataman "639 yılından bu yana Müslüman olan İslam beldesi Diyarbakır'da, Çanakkale şehitlerinin de Balkan ve Yemen şehitlerinin de evlatları biziz. Bugün burada 2016'da kendi iş yerinde alçakça katledilen şehit ilçe başkanımız Deryan Aktert'i mezarı başında anmaya geldik. Bu vesileyle şehit ilçe başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, evlatlarına ve yol arkadaşlarına sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Ama herkes şunu bilsin ki; bizim bu mücadelemiz, ilelebet devam edecektir" dedi. Aktert'in eşi de anmaya katılanlara teşekkür etti. Program dualar ile sona erdi.


PKK'lı teröristlerin öldürdüğü AK Parti'li Aktert, mezarı başında anıldı

PKK'lı teröristlerin öldürdüğü AK Parti'li Aktert, mezarı başında anıldı

PKK'lı teröristlerin öldürdüğü AK Parti'li Aktert, mezarı başında anıldı

PKK'lı teröristlerin öldürdüğü AK Parti'li Aktert, mezarı başında anıldı

Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Son Dakika Haberleri
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