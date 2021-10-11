Piri Reis Korsanlara Karşı
Piri Reis Korsanlara Karşı Tiyatro Çekirdek'in Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde sahneleyeceği "Piri Reis Korsanlara Karşı" oyunu 16 Ekim'de minik kalplerle buluşacak.
Piri Reis Korsanlara Karşı Tiyatro Çekirdek'in Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde sahneleyeceği "Piri Reis Korsanlara Karşı" oyunu 16 Ekim'de minik kalplerle buluşacak.
Etkinlik Türü: Tiyatro
Etkinlik Tarihi: 16 Ekim 2021, Cumartesi
Etkinlik Mekanı: Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi Etkinlik Saati: 13: 00
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