Pentagon Sözcüsü Kirby, Ankara'daki F-35 görüşmesinin oldukça verimli geçtiğini söyledi

ANKARA (AA) - ABD Savunma Bakanlığı ( Pentagon ) Sözcüsü John Kirby, ABD ile Türkiye'nin savunma yetkilileri arasında gerçekleşen F-35 görüşmesine ilişkin sorulara yanıt verdi.

"TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Kirby, günlük basın toplantısında AA muhabirinin, " Ankara'daki görüşmeye ilişkin biraz daha detay verir misiniz? Görüşme konuları nelerdi ve ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmazlık tam olarak nedir?" sorusu üzerine Kirby, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu anlaşmazlık olarak nitelendirmeyeceğim. Biz, Türkiye'nin (F-35) programdan çıkarılma sürecinin tamamlanmış olması ve bunun ikili ilişkilerin geleceği için ne anlama geldiğine ilişkin bir görüşmeydi. Dolayısıyla oldukça verimli bir görüşmeydi. Ton olarak da profesyoneldir. Türkiye halen birçok ortak menfaatimizin olduğu değerli bir NATO müttefikidir. Biz, ittifak perspektifinden ortak güvenlik menfaatleri üzerine Türkiye ile çalışmaya devam etmek istiyoruz."

"TOPLANTIDA SADECE F-35 KONUŞULDU"

Kirby, toplantının sadece Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına ilişkin olduğuna dikkati çekerek, "Bu, Türkiye ile ikili olarak yakın çalışma yolları bulmaya çalışmayacağız anlamına gelmiyor." dedi.

"TÜRKİYE İLE NASIL İLERLEYECEĞİMİZE İLİŞKİN GÖRÜŞMELER ÖMEMLİ"

Türkiye'nin F-16 talebinin, sadece milli güvenlik açısından değil aynı zamanda NATO güvenliği için de önemli olduğuna vurgu yaptığı hatırlatılarak, ABD'nin de güçlü bir Türk Hava Kuvvetlerinin NATO için önemli olduğuna inanıp inanmadığına ilişkin soruya Kirby, ABD'nin askeri satışları konusunda yorum yapmayacağını ancak Türkiye'nin önemli ve değerli bir NATO müttefiki olduğu yanıtını verdi.

Kirby, "İttifakımız ikili güvenlik ilişkimiz bağlamında Türkiye ile nasıl ilerleyeceğimize ilişkin görüşmeler yapmak önemlidir ve bunu yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

MUHTEMEL OPERASYONLA İLGİLİ YORUM YAPMADI

Türkiye'nin Suriye'de YPG/PKK terör örgütüne yönelik muhtemel operasyonuna ilişkin sorulara ise Kirby, bu konuda yorum yapmayacağını, SDG adını kullanan YPG/PKK ile Suriye'de "spesifik olarak ve sadece DEAŞ ile mücadele kapsamında ortaklık etmeye devam ettiklerini" söyledi.

MSB DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Pentagon'dan gelen heyet ile F-35 savaş uçakları konusunda yapılan görüşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve ABD savunma bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi amacıyla geçen hafta Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildiğini belirtti.

Toplantı sonucunda, müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığını dile getiren kaynaklar, "İlk toplantı yapıldı. Her iki taraf bakış açılarını ve kendi pozisyonlarını ortaya koydular. Birkaç ay içinde de ikinci toplantının Washington'da yapılması planlanıyor. Görüşmelerde problemlerin çözümüne ilişkin yöntemler ele alınıyor." diye konuştu.

Görüşmelerde, Türkiye'nin F-35 programına dönülmesine yönelik konuların da ele alınıp alınmayacağına yönelik soruya karşılık kaynaklar, "Biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Birinci olarak F-35 programına geri dönme, ikinci olarak tahsis edilen uçakların teslim edilmesi, eğer bunlar olmuyorsa ödediğimiz paraların iadesi şeklinde bir görüşümüz var. Bu kapsamda görüşmeler devam edecek." dedi.

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