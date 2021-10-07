Pencereden düşerek ölen trans birey Nefes'in sevgilisi tutuklandı - Haberler
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Pencereden düşerek ölen trans birey Nefes'in sevgilisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel
Pencereden düşerek ölen trans birey Nefes'in sevgilisi tutuklandı

İZMİT'te sevgilisiyle tartışma sırasında 5'inci kattaki evinin penceresinden düşen trans birey Nefes Balkan'ın (28) ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, olay sırasında evde bulunan ve gözaltına alınan erkek arkadaşı Tunahan T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te sevgilisiyle tartışma sırasında 5'inci kattaki evinin penceresinden düşen trans birey Nefes Balkan'ın (28) ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, olay sırasında evde bulunan ve gözaltına alınan erkek arkadaşı Tunahan T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay önceki gün gece saatlerinde Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre trans birey Nefes Balkan, evinde olduğu sırada sevgilisi Tunahan T. ile tartışmaya başladı. Bir süre devam eden tartışma sırasında Nefes Balkan, 5'inci kattaki evinin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nefes Balkan, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Balkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sırasında evde bulunan sevgilisi Tunahan T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede evde bazı eşyaların zarar gördüğü, arbede yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Olayın intihar mı, cinayet mi olduğu araştırılırken, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tunahan T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Nefes Balkan memleketi Tekirdağ'da toprağa verildi. Balkan'ın kesim ölüm nedeni otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.


Pencereden düşerek ölen trans birey Nefes'in sevgilisi tutuklandı

Pencereden düşerek ölen trans birey Nefes'in sevgilisi tutuklandı

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