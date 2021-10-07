Pencereden düşerek ölen trans birey Nefes'in sevgilisi tutuklandı

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te sevgilisiyle tartışma sırasında 5'inci kattaki evinin penceresinden düşen trans birey Nefes Balkan'ın (28) ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, olay sırasında evde bulunan ve gözaltına alınan erkek arkadaşı Tunahan T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay önceki gün gece saatlerinde Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre trans birey Nefes Balkan, evinde olduğu sırada sevgilisi Tunahan T. ile tartışmaya başladı. Bir süre devam eden tartışma sırasında Nefes Balkan, 5'inci kattaki evinin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nefes Balkan, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Balkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Nefes Balkan memleketi Tekirdağ'da toprağa verildi. Balkan'ın kesim ölüm nedeni otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.