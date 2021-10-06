Pelmeni nasıl yapılır? En güzel Pelmeni tarifi! Pelmeni malzemeleri nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Pelmeni tarifi oldu. Peki en güzel Pelmeni yemek tarifi nasıldır? Pelmeni yemeği nasıl yapılır? Pelmeni için gerekli malzemeler nelerdir? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

PELMENİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

İç harcı gerekli malzemeler;

200 gram dana kıyma

1 adet orta boy soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Hamuru için gerekli malzemeler;

4,5 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

2 adet yumurta

2 çay kaşığı tuz

PELMENİ NASIL YAPILIR?

İç harcını hazırlayarak işe başlayın. Soğanın kabuğunu soyun ve minik küpler halinde doğrayın.

Bir tavanın içerisine zeytinyağı ve soğanı alın. Soğanlar iyice kavrulduğunda kıymayı ilave edin.

Kıymalarda iyice pişince ocaktan alın. Tuz ve karabiberini ekleyerek bir köşede soğumaya bırakın.

Derin bir kabın içerisine unu alın. Yumurtaları, su ve tuzu ilave ederek iyice yoğurun.

Çok sert olmayan bir hamur elde edin. Elde ettiğiniz bu hamuru beş bezeye bölün.

Bezeleri tek tek ve ince bir biçimde açın. Bir su bardağının yardımıyla açtığınız hamurlardan minik yuvarlaklar elde edin.

Minik yuvarlak hamurların ortasına kıymalı harçtan ilave edin. Yarım ay şeklinde kapatın. Uçlarını aşağıya doğru birleştirerek şekil verin.

Tüm hamurlara bu işlemi uyguladıktan sonra bir tepsiye dizin ve buzdolabında yaklaşık 15 dakika dinlendirin.

Bir tencerenin içerisine su ilave edin ve kaynamasını sağlayın. Kaynayan suyun içine bir miktar tuz ve zeytinyağı ekleyin.

Kevgir yardımıyla pelmenileri suya atın. Yaklaşık 10 dakika kadar pişirin ve kevgir ile sudan çıkarıp bir tabağa alın.

Dilerseniz sos ile ya da sade bir biçimde servis edin.

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