PCR testi her saat yapılıyor mu? Hafta sonu PCR testi yapılıyor mu?

PCR testi her saat yapılıyor mu? PCR testi hangi saatlerde yapılıyor? PCR testi ücretli mi? PCR testi nerede yapılır? sorularına yanıt aranıyor. Son 72 saat öncesine ait PCR testi sonucu istenen yurt dışı uçuşlar nedeniyle hafta sonu PCR testi yapılıyor mu soruları sıklıkla gündeme geliyor. Hafta sonu PCR testi yapılıyor mu, nerelerde yapılıyor? Sağlık Bakanlığı açıklaması!

HAFTA SONU PCR TESTİ YAPILIYOR MU?

Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği PCR merkezlerinin çalışma saatlerini ilgili merkezler ve internet sitelerinden sorgulayabilirsiniz. Genellikle hafta içi 08.00-19 00'a kadar sonuçlar aynı gün, 19.00'dan dan sonra sonuçlar ertesi gün. Hafta sonları ve bayram boyunca 08.00-17.00'ye kadar sonuçlar aynı gün çıkmaktadır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ?

Öğretmenler başta olmak üzere PCR testi zorunlu olanlar devlet hastanelerinde ücretsiz olarak haftada iki defa PCR testi olabilecekler. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinden PCR testi ücreti ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde; "Başvuru esnasında ilgili merkeze toplam 250 TL tetkik bedeli ödeyerek test yaptırabilecektir. Kamuya ait laboratuvarlar Bakanlığın uygun gördüğü şekilde Kamu Hastane hesabına yatırılan dekont ile özel ve üniversite laboratuvarları ise kendi hesabına yatırılan ücret dekontu ile işlem başlatacaklardır.

Yurtdışına çıkacak misafirlerimiz veya turistlerimiz, İlgili kurumlara başvurması durumunda tetkik bedeli haricinde herhangi bir ücret ödemesi yapmayacaklardır. Aksi durumlar için il sağlık müdürlüğümüze ulaşabilirsiniz."

PCR TESTİ NERELERDE YAPILIR?

COVID-19 semptomlarına (ateş, öksürük, solunum güçlüğü vb.) sahipseniz size en yakın sağlık kurumuna başvurmanız gerekmektedir. Hekiminizin sizi muayene etmesinin ardından COVID-19'dan şüphelenirse sizden test isteyecektir.

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PCR TESTİ HER SAAT YAPILIYOR MU?

PCR testi, devlet kurumlarında mesai saatlerinde yapılmaktadır. Ancak özel hastanelerde bu saat aralığı daha gevşek olabilir.

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