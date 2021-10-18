PAÜ Kariyer Merkezi'ne İŞKUR'dan Ziyaret - Haberler
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PAÜ Kariyer Merkezi'ne İŞKUR'dan Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
PAÜ Kariyer Merkezi'ne İŞKUR'dan Ziyaret

Toplantıda, Denizli İŞKUR'un özellikle üniversite öğrencilerine ve mezunlarına yönelik faaliyetlerini aktaran Işık, PAÜ KARMER ile birlikte gerçekleştirebilecekleri çalışmalar konusunda fikirlerini aktardı.

DENİZLİ (Habermetre) - Toplantıda, Denizli İşkur'un özellikle üniversite öğrencilerine ve mezunlarına yönelik faaliyetlerini aktaran Işık, PAÜ KARMER ile birlikte gerçekleştirebilecekleri çalışmalar konusunda fikirlerini aktardı.

Ziyaretin güzel bir dönemin başlangıcı anlamına geldiğini ifade eden Merkez Müdürü Prof. Dr. Reşat Ceylan, İŞKUR ile PAÜ arasında imzalanması planlanan protokol sonrasında hızlıca çalışmalara başlanacağını ve başta İş Kulübü olmak üzere, İŞKUR ile birlikte Akademik Yıl içerisinde öğrencilere yönelik düzenlenecek eğitimlerin, danışmanlık faaliyetlerinin ve İstihdam Fuarı'nın önemini vurguladı.

Denizli işgücü piyasası içerisinde iki Kurumun yaratabileceği potansiyel üzerine değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda ayrıca, İşbaşı Eğitim Programı kapsamında yapılacak işbirliklerinin öğrenci ve mezunlara sunabileceği katkılar masaya yatırıldı. Toplantıda Merkez Müdür Yardımcıları Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özgü Hafızoğlu, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Sezgi Akbaş ve Merkez Koordinatörü Önder Öğmen de hazır bulundu.

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Haber: PAÜ Kariyer Merkezi'ne İŞKUR'dan Ziyaret - Haberler
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