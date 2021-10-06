Papa'dan pedofili skandalı için 'Utanç duyuyorum' açıklaması - Haberler
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Papa'dan pedofili skandalı için "Utanç duyuyorum" açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Papa'dan pedofili skandalı için

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Fransa Katolik Kilisesi'nde binlerce çocuğun maruz kaldığı pedofili skandalı nedeniyle "Utanç" duyduğunu ifade ederek, yaşananların tekrarlanmaması çağrısında bulundu.

Fransa Katolik Kilisesi'nde 1950-2020 yılları arasında en az 330 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu yayınlanan bir komisyon raporuyla tüm dünyaya duyuruldu.

Kilisedeki pedofili skandalının ardından Katolik dünyasından açıklamalar gelmeye başladı. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis bugün yaptığı haftalık Vatikan toplantısında, yaşananlardan dolayı utanç duyduğunu söyledi. Papa, "Kurbanlara, yaşadıkları travmadan dolayı üzüntümü ve acımı ifade etmek istiyorum. Ayrıca, kilisenin uzun süre boyunca onları endişelerinin merkezine koymamasından dolayı utancımı, utancımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

"Dua ediyorum, hep birlikte dua ediyoruz. Bu utanç zamanı" ifadesini kullanan Papa, din adamlarını bu tür durumların tekrarlanmaması için çalışmaya çağırarak, "Fransız Katolikler, kilisenin herkes için güvenli bir ev olmasını sağlamak için sorumluluklarını üstlenmeli" diye konuştu.

Fransa'da Katolik Kilisesi'nde çocuk istismarını araştıran kiliselerde Cinsel İstismarları Araştırma Komisyonu (CİASE) dün 2 buçuk yılda hazırlanan 2 bin 500 sayfalık bir rapor yayınladı. Rapora göre, kiliselerde 1950-2020 yılları arasında en az 330 bin çocuk cinsel istismar kurbanı oldu ve bunlardan 216 bini rahip veya din adamları tarafından gerçekleştirildi. Raporda, söz konusu tarihlerde 2 bin 900 ila 3 bin 200 pedofil din adamı ve kilise üyesinin tespit edildiği belirtildi.
Papa'dan pedofili skandalı için Utanç duyuyorum açıklaması

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