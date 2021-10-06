Papa'dan pedofili skandalı için

Fransa Katolik Kilisesi'nde 1950-2020 yılları arasında en az 330 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu yayınlanan bir komisyon raporuyla tüm dünyaya duyuruldu.

"UTANÇ DUYUYORUM"

Kilisedeki pedofili skandalının ardından Katolik dünyasından açıklamalar gelmeye başladı. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis bugün yaptığı haftalık Vatikan toplantısında, yaşananlardan dolayı utanç duyduğunu söyledi. Papa, "Kurbanlara, yaşadıkları travmadan dolayı üzüntümü ve acımı ifade etmek istiyorum. Ayrıca, kilisenin uzun süre boyunca onları endişelerinin merkezine koymamasından dolayı utancımı, utancımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

DİN ADAMLARINA SESLENDİ

"Dua ediyorum, hep birlikte dua ediyoruz. Bu utanç zamanı" ifadesini kullanan Papa, din adamlarını bu tür durumların tekrarlanmaması için çalışmaya çağırarak, "Fransız Katolikler, kilisenin herkes için güvenli bir ev olmasını sağlamak için sorumluluklarını üstlenmeli" diye konuştu.

330 BİN ÇOCUK İSTİSMARA UĞRADI