PANDEMİDE KAPALI KALAN TRAFİK EĞİTİM PARKI, ÇOCUKLARLA BULUŞTU

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kurulan ve pandemi nedeniyle bugüne kadar kullanılamayan Trafik Eğitim Parkı'nda öğrenciler bugünden itibaren eğitimlere başladı.

Tekirdağ Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Çorlu ilçesinde 2 yıl önce kurulan ve pandemi nedeniyle bugüne kadar kullanılamayan Trafik Eğitim Parkı bugün hizmete alındı. Vali Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, parkta ilk gün eğitim alan çocuklarla bir araya geldi. İlk ve ortaöğretim öğrencileri, derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama, okul dışında her an karşı karşıya kalınan trafik ortamını parklarda gerçekleştirerek trafik kurallarına uygun davranış kazandırılması, trafik kültürünün oluşması ve trafik kazalarının en aza indirilmesi için parkta eğitim aldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, parkın yapılmasıyla öğrencilerin burada uygulamalı ve teorik trafik eğitimleri aldıklarını söyledi. Yıldırım, "Bu trafik eğitim parkımızı yaklaşık 2 sene önce Tekirdağ Büyükşehir belediyemizle yapmıştık. Yalnız pandemi nedeniyle de çok fazla kullanamadık. Bu seneki eğitim yılında özellikle tekrar kullanmaya başladık. Bütün Tekirdağ'daki okullarımız, Çorlu'daki okullarımız bunlar planlandı buraya sırayla gelecekler bizim trafik eğitmenlerimiz aracılığıyla burada eğitimlerini alacaklar. Öğrencilerimiz burada küçük akülü arabalarla tam bir trafik şartında, ortamında gerçekte trafikteymiş gibi bir faaliyet ortaya koyuyorlar. Işıklandırma, yaya geçitleriyle üst geçidiyle, tabela, levhalarıyla tam bir eğitim alanı çokta güzel oldu. Trafik güvenliği çok önemli. Bakanımız da çok üzerinde duruyorlar. Bizde taşrada, alanda, sahada, bu trafiğin uygulanıp uygulanmadığı çokta hassas davranıyoruz. Yaya güvenliği önceliğimiz muhakkak ki. Yaya geçitlerinin olduğu yerlerde yayaların mutlaka ve mutlaka öncelikli olarak trafiği kullanmaları gerektiği anlatmaya gayret ediyoruz" dedi.

Vali Yıldırım, parka gelerek eğitim alan öğrencilerle de trafikle ilgili sohbet etti.