ERZURUM (İHA) - - Palandöken beyaz gelinliğini giydi

ERZURUM - Erzurum Palandöken Kayak merkezi beyaz gelinliğini giydi.

Erzurum'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan Kar yağışı Palandöken'in uzun bir aradan sonra yeniden beyaz örtüyle kaplanmasına neden oldu.

Kent merkezine ilk kar yağışının yaşandığı Erzurum'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Palandöken Kayak Merkezini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının gece eksi 10 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da Palandöken'de yeşil ve beyazın birleşmesi adeta görsel şölen oluşturdu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda don ve buzlanma karşısında vatandaşların dikkatli olmaları istendi.