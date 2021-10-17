Özü Yazarları Koleksiyonuna Eklenen Yeni Kitap : Koruma, kabul ve entegrasyon Türkiye'de mültecilik /Ayhan Kaya, Susan Beth Rotmann, N. Ela Gökalp...
Özü Yazarları Koleksiyonuna Eklenen Yeni Kitap : Koruma, kabul ve entegrasyon Türkiye'de mültecilik /Ayhan Kaya, Susan Beth Rotmann, N. Ela Gökalp Aras, Zeynep Şahin Mencütek ; çeviren A. Çağlar Deniz.
Özü Yazarları Koleksiyonuna Eklenen Yeni Kitap : Koruma, kabul ve entegrasyon Türkiye'de mültecilik/ Ayhan Kaya, Susan Beth Rotmann, N. Ela Gökalp Aras, Zeynep Şahin Mencütek ; çeviren A. Çağlar Deniz.
Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,
Sosyal Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Susan Beth Rottmann'ın aşağıda bilgileri verilen yeni kitabının Özü Yazarları Koleksiyonuna eklendiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
• Koruma, kabul ve entegrasyon Türkiye'de mültecilik/Ayhan Kaya, Susan Beth Rotmann, N. Ela Gökalp Aras, Zeynep Şahin Mencütek ; çeviren A. Çağlar Deniz.
Saygılarımızla,
Kütüphane
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