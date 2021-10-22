Özel Çevre Koruma Bölgeleri Yeşil Enerji Doğa Dostu Uygulamalar ile Korunacak

Özel Çevre Koruma Bölgeleri Yeşil Enerji Doğa Dostu Uygulamalar ile KorunacakÇevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Köyceğiz - Dalyan kanalları için "Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanallarında çalışacak taşıma araçları yönetmeliği" ve "Akyaka Kadın Azmağı ve çevresinin koruma kullanım ve usul esasları" geliştirilerek mevcut teknelerin elektrikli teknelere dönüşümü için başlatılan çalışmanın ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, turizmciler ile delegasyon üyeleri katıldı. Proje kapsamında Türkiye'deki Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yürütülmesi öngörülen yeşil kalkınma ve doğa temelli faaliyetler vasıtasıyla, istihdama ve yereldeki ekonomik canlanmaya katkıda bulunulacak, fosil yakıtlardan kaynaklı karbon bağımlılığı azaltılarak temiz enerjinin kullanması teşvik edilecek ve bu sayede Özel Çevre Koruma Bölgelerinin Dalyan kanallarının temiz kalması sağlanacaktır. Bununla birlikte yapılacak çalışmalar ve doğa temelli projeler sayesinde BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uyumlu olarak Biyoçeşitlilik de kesin olarak korunabilecektir. Türkiye'deki Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yürütülmesi öngörülen yeşil kalkınma ve doğa temelli faaliyetler vasıtasıyla, istihdama ve yereldeki ekonomik canlanmaya katkıda bulunulacak, fosil yakıtlardan kaynaklı karbon bağımlılığı azaltılarak temiz enerji kullanmasına teşvik edilecek ve özel çevre koruma bölgelerinin eşsiz, nadir ve hassas ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği korunacaktır. Program, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyetin Dalyan kanalında "Elektirikli Tekne" ile incelemesinin ardından sona erdi.

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