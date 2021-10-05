Yalova'da tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Yalova'da tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA - Haberler | Güncel
Yalova'da tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Yalova kesiminde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Yalova kesiminde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolda Suat Demir yönetimindeki 34 EJH 674 plakalı otomobil ile Sezgin Öztuğ'un kullandığı 15 ABE 842 plakalı tır çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Suat Demir ile aynı araçta bulunan Nadiriye ve Harun Demir yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yalova'da tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Yalova'da tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Yalova'da tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Yalova'da tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Yalova'da tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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