Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | Yerel

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Sivas'ta iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı Sivas'ta ara sokakta meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta ara sokakta meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas Alibaba mahallesinde meydana geldi. E.Ç yönetimindeki 58 TR 448 plakalı Volkswagen marka otomobil ile O.Ş yönetimindeki 58 ACV 421 plakalı Volkswagen marka otomobil ara sokakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 58 ACV 421 plakalı otomobilde bulunan sürücü O.Ş, B.Ş ve Z.Ş yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
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