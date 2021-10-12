Son Dakika | Otomobile silahlı saldırı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Otomobile silahlı saldırı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Otomobile silahlı saldırı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı Şanlıurfa'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda baba hayatını kaybederken oğlu ise ağır yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Otomobile silahlı saldırı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda baba hayatını kaybederken oğlu ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Dağyanı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre Viranşehir istikametinden Şanlıurfa istikametine giden İbrahim Z.'nin kullandığı 63 N 4350 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobildeki baba Bedih Zenciroğlu olay yerinde hayatını kaybederken sürücü koltuğundaki oğlu İbrahim Z. ise ağır yaralandı. Saldırı nedeniyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan İbrahim Z.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. İnceleme yapan jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştirip kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Son Dakika | Otomobile silahlı saldırı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Son Dakika | Otomobile silahlı saldırı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Son Dakika | Otomobile silahlı saldırı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Son Dakika | Otomobile silahlı saldırı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Son Dakika | Otomobile silahlı saldırı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Son Dakika | Otomobile silahlı saldırı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Son Dakika | Otomobile silahlı saldırı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Enver Zencirci - Son Dakika Haberleri
İki ailenin kanlı kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını kararttı! 160 kişi köyünü terk etmek zorunda kaldı

İki ailenin kanlı kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını kararttı! 160 kişi köyünü terk etmek zorunda kaldı

 Maltepe'de yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptığı anlar kamerada

Maltepe'de yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptığı anlar kamerada

 Şanlıurfa'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mahmut Özer Meral Akşener Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Nihal Yalçın Amelia Hamlin
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Ali Palabıyık Hamit Altıntop Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Otomobile silahlı saldırı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 12:58:04. #1.13#