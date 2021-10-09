OTOMOBİL SULAMA KANALINA DEVRİLDİ; UZMAN ÇAVUŞ YARALI

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, otomobiliyle sulama kanalına düşen uzman çavuş D.K., ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Cezaevinde görevli uzman çavuş D.K., mesai dönüşü belirlenemeyen nedenle otomobiliyle sulama kanalına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan uzman çavuş D.K.'yi ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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