OTOMOBİL SULAMA KANALINA DEVRİLDİ; UZMAN ÇAVUŞ YARALI
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, otomobiliyle sulama kanalına düşen uzman çavuş D.K., ağır yaralandı.
TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, otomobiliyle sulama kanalına düşen uzman çavuş D.K., ağır yaralandı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Cezaevinde görevli uzman çavuş D.K., mesai dönüşü belirlenemeyen nedenle otomobiliyle sulama kanalına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan uzman çavuş D.K.'yi ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri