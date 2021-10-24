Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

BARTIN (DHA) - BARTIN'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bartın Bakioğlu köyü mevkisinde meydana geldi. M.D. idaresindeki 74 BN 917 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü M.D. hastaneye kaldırılırken, otomobilde bulunan İrfan Aydın (60) ise aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Ekipler, İrfan Aydın'ın cansız bedenini aracın altından çıkardı. Aydın'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.