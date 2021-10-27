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Otomobil refüje çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil refüje çarptı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Umurlu Mahallesi'nden Aydın istikametine seyreden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HG 2647 plakalı otomobil refüje çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsünün yaralanmadığı kazada, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - AYDIN

Otomobil refüje çarptı

Otomobil refüje çarptı

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