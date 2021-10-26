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Otobüste tartıştığı şahsı vuran şüpheli bağ evinde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otobüste tartıştığı şahsı vuran şüpheli bağ evinde yakalandı

Konya'da maske takmadığı için kendisine tepki gösteren sürücü ve yolcular tarafından otobüsten indirildikten sonra tabanca temin edip taksiyle otobüsü durduran ve tartıştığı yolcuyu silahla vurup yaralayan şüpheli, saklandığı bağ evinde yakalanarak gözaltına alındı.

KARAMAN (İHA) - Konya'da maske takmadığı için kendisine tepki gösteren sürücü ve yolcular tarafından otobüsten indirildikten sonra tabanca temin edip taksiyle otobüsü durduran ve tartıştığı yolcuyu silahla vurup yaralayan şüpheli, saklandığı bağ evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkezden Kaşınhanı seferini yapan 42 ECL 76 plakalı belediye otobüsüne, Kültürpark durağında maskesiz binen Adem S.'ye otobüs şoförü ve yolcular tepki gösterdi. Önce otobüs sürücüsü ile tartışan Adem S., daha sonra tartıştığı Recep C.'nin kendisine bıçak çekmesi üzerine otobüsten indi. Bunun üzerine taksiye binen Adem S., merkez Meram ilçesine giderek temin ettiği tabancayı yanına alıp taksiyle otobüsün peşine düştü. Karaman Caddesi üzerindeki bulunan durağa giden Adem S., tekrar aynı otobüse binerek kendisine bıçak çeken Recep C.'ye tabancayla ateş etmeye başladı. Vücuduna 6 mermi isabet eden Recep C. yaralanırken, saldırgan şahıs otobüsten inerek kayıplara karıştı. Otobüste yaşanan kavga sonrası yolcuların kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Otobüste silahla vurularak yaralanan Recep C., vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli bağ evinde yakalandı

Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi yakınlarında bir bağ evinde olduğunu tespit etti. Adrese yapılan baskında şüpheli Adem S., yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheli şahsın, ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA

Otobüste tartıştığı şahsı vuran şüpheli bağ evinde yakalandı

Otobüste tartıştığı şahsı vuran şüpheli bağ evinde yakalandı

Otobüste tartıştığı şahsı vuran şüpheli bağ evinde yakalandı

Otobüste tartıştığı şahsı vuran şüpheli bağ evinde yakalandı

Otobüste tartıştığı şahsı vuran şüpheli bağ evinde yakalandı

Otobüste tartıştığı şahsı vuran şüpheli bağ evinde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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