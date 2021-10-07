Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği, Cerablus'ta öğrencileri sevindirdi - Haberler
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Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği, Cerablus'ta öğrencileri sevindirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği, Cerablus'ta öğrencileri sevindirdi Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde 200 öğrenciye kıyafet ve okul malzemesi yardımında bulundu.

- Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği, Cerablus'ta öğrencileri sevindirdi

CERABLUS - Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde 200 öğrenciye kıyafet ve okul malzemesi yardımında bulundu.

Orhan Osmanoğlu'nun yöneticisi olduğu Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği, zor şartlar altında yaşayan Suriyeli çocuklara yardım eli uzattı. Dernek, Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde aralarında Kur'an-ı Kerim eğitimi alanların da bulunduğu 200 öğrenciye kıyafet ve okul malzemesi yardımında bulunarak, öğrencilerin yüzlerini güldürdü. Orhan Osmanoğlu yardım yapılan çocuklarla bir araya gelerek, sevinçlerine ortak oldu. Yeni kıyafetlerin yanı sıra okul çantaları ve malzemelerine kavuşan miniklerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği, Cerablus'ta öğrencileri sevindirdi

Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği, Cerablus'ta öğrencileri sevindirdi

Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği, Cerablus'ta öğrencileri sevindirdi

Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği, Cerablus'ta öğrencileri sevindirdi

Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği, Cerablus'ta öğrencileri sevindirdi

Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği, Cerablus'ta öğrencileri sevindirdi

Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği, Cerablus'ta öğrencileri sevindirdi

Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği, Cerablus'ta öğrencileri sevindirdi

Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği, Cerablus'ta öğrencileri sevindirdi
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