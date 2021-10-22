Osmaniye Belediyesi 5'inci Kitap Fuarı öğrencilerin ve vatandaşların yoğun katılımı ile açıldı

OSMANİYE (Bültenler) - Yoğun ilgi eşliğinde gerçekleşen açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Masal Park yanı 3 bin 400 metrekare alanda kurulu 31 Ekim'e kadar açık kalacak kitap fuarı boyunca 150 yazar, imza günleri ve 28 söyleşi programıyla kitapseverler ile buluşacak. Kitap fuarı 80 stantta 165 yayınevi ve marka Osmaniyelilere 10 gün boyunca hizmet verecek.

Osmaniye Belediyesi 5.Kitap Fuarına onur konuğu olarak katılan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un torunu Yazar Selma Argon Ersoy açılış programının ardından 'Dedem Mehmet Akif Ersoy' isimli söyleşi gerçekleştirdi. Yazar Ersoy, "Dedem sayesinde Türkiye çapında, Türklerin yaşadığı her yerde yurtdışında da, çok büyük bir ailem var. Her gittiğim yerde aileme her gün her yaştan insanlar katılıyor. Ne mutlu bana ki çok büyük bir aileye sahibim. Teşekkür ediyorum hepinize."dedi. Yazar Selma Argon Ersoy sözlerinin devamında Dedesi Mehmet Akif Ersoy'u anlattı. Selma Argon Ersoy, Kitap Fuarının hayırlı olmasını dileyerek Belediye Başkanı Kadir Kara'ya teşekkür etti.

Ulusal boyutta düzenlenen kitap fuarı açılışında konuşan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; "Belediyemizce yaptığımız ve yapacağımız pek çok hizmetin ötesinde bir hizmet olarak gördüğümüz kitap fuarımıza katkı ve katılım sağlayan sevgili gençler, değerli hemşerilerim herkesi en kalbi duygularımla saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Belediyenin yerel yönetim olarak görevi bulunduğu muhitte yaşayanların yaşam kalite ve konforunu yükseltecek, onların daha iyi şartlarda yaşamasını sağlayabilecek hizmetler üretebilmektir. Pandeminin de etkisiyle insanlar arasında sosyalleşme koptu. Dolayısıyla sosyalleşmenin kopması neticesinde insanlar bir sandalyede bilgisayarla baş başa kaldılar. Bizim ve çocuklarımızın daha fazla sosyalleşmeye ve çok daha fazla okumaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Osmaniyemizde kitap fuarını düzenlememizdeki esas amacımız budur. Bu duygu ve düşüncelerle Osmaniye Belediyesi 5.Kitap Fuarımız hemşerilerimize ve Osmaniyemize hayırlı olmasını diliyorum." İfadelerini kullandı.

Başkan Kadir Kara, Osmaniyeli yazarımız Bestami Yazgan'a yaşam boyu onur plaketi takdim etti.

Yazar Yazgan ise yaptığı kısa konuşmasında; "Kitaba gönül veren aziz Osmaniyeli hemşerilerime, Sayın Valimize ve Sayın Belediye Başkanımız Kadir Kara'ya teşekkür ediyorum." Dedi.

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz programda yaptığı konuşmada; "Gelenekselleşmiş bir hal aldığını gördüğümüz Osmaniye Belediyesi 5.Kitap Fuarını yapılmasını sağlayan kıymetli belediye başkanımız ve ekibini yürekten kutluyorum. Çocuklarımızın geleceğe daha sağlıklı ve güvenle bakabilecek şekilde yetişmesi için 7'den 70'e hepimizin daha çok kitap okumamız gerekiyor. Kitap fuarı, kitap okumamıza, ilimizin kültürünün gelişmesine çok katkı sağlayacak bir projedir. Bütün Osmaniyeli hemşerilerimden 10 günlük kitap fuarı süreci iyi değerlendirmelerinin çok faydalı olacağını düşünüyorum." İfadelerini kullandı.

Konuşmaların sonunda Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz fuarın onur konuğu Yazar Selma Argon Ersoy'a katkı ve katılımlarından dolayı plaket ve çiçek verdi.

Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar ile birlikte Fuar alanını gezerek yayınevi stantlarını ziyaret ettiler.

Osmaniye Belediyesi 5.Kitap Fuarı açılış programına Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Baro Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Ali Gizlice, Fuarın Onur Konuğu İstiklal Marşımızın Şairi Mehmet Akif Ersoy'un Torunu Yazar Selma Argon Ersoy, Osmaniyeli Şairimiz Bestami Yazgan, siyasi parti il, ilçe başkanları ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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