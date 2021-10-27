Ortaca'da "sanat topluluğu" imza gününde bir araya geldi

MUĞLA (İHA) - Köyceğiz, Ortaca, Dalaman Eğitim, Kültür ve Sanat Topluluğu kahvaltılı toplantı ve imza gününde bir araya geldi.

Ortaca'da bir restoranda düzenlenen etkinlikte bölgedeki yazarlar kitaplarını imzaladı. Etkinliğe CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan da katıldı.

Etkinlikte bir araya gelen topluluk üyeleri, sohbet etme ve bölgenin yazarlarına kitaplarını imzalatma imkanı buldu.

Milletvekili Burak Erbay, "Köyceğiz Ortaca Dalaman Eğitim, Kültür ve Sanat Topluluğu'nun düzenlediği etkinlikte bölgemiz sanatçıları, yazarları, şairleri, ressamları ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Sanatı konuştuk, bölgemiz sorunlarını konuştuk. Her koşulda üretmeye devam eden sanatçı dostlarımıza ve bizleri bir araya getiren değerli öğretmenimiz Günur Karaağaç'a çok teşekkür ederiz." dedi.

Günur Karaağaç ise şunları söyledi; "Bölgemizin yazarları, şairleri, heykeltıraşları, karikatüristleri, müzisyenleri toplam 140 kişiye yakın kişi bir topluluk kurduk. Zaman zaman bir araya gelerek kahvaltılar düzenliyoruz. Bugün imza günü de düzenledik. Bölgemizin yazarları Mehmet Polat, Asım Güneş, Ertuğrul Baylan, Ercan Birdal, Birdal Can, Hatice Altunay katıldı. Bu tür etkinlikler sanatı güçlendiriyor. Sanatın etrafında toplanmamızı sağlıyor, bunun için çok mutluyuz." - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet