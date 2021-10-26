Orta Toros Dağlarında sonbahar renkleri görenleri büyülüyor
AA / Ramazan Bilgili - Haberler | Güncel
Orta Toros Dağları zirvesinde bulunan Konya'nın Hadim ilçesindeki kiraz bahçeleri, mevsimin sonbahara dönmesiyle birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.
KONYA (AA) - Orta Toros Dağları zirvesinde bulunan Konya'nın Hadim ilçesindeki kiraz bahçeleri, mevsimin sonbahara dönmesiyle birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.
Sonbaharla birlikte sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarının ağırlık kazandığı ilçedeki yüksek rakımlı kiraz bahçeleri manzarasıyla dikkati çekiyor.
Konya'nın güneyinde yer alan Toros dağlarının doğu bölgesindeki Taşeli platolarının tepeleri arasında dar vadiler üzerine kurulmuş olan ilçenin büyük bölümünde "hazan mevsimi"nin bütün renklerine rastlanıyor.
AA / Ramazan Bilgili - Son Dakika Haberleri
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