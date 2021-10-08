Örnek belediyecilik uygulamalarına inceleme

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (Bültenler) - Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, belediyecilik uygulamalarıyla Türkiye örnek olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Sarıyer Belediye Başkanı İnş. Müh. Şükrü Genç'i ziyaret etti. Belediye başkanları ile bir araya gelen İduğ, orada yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alırken, Bornova Belediyesinin asfalt üretim tesisi, araç alımı ve dijital sınıf gibi çalışmalarını anlattı.

Yerinde inceleme

Beylikdüzü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa yapılan ve İstanbul'a nefes olan Yaşam Vadisi projesini, Türkiye'nin en büyük skate parkını, öğrenciler için hayata geçirilen kütüphaneleri ve kültür merkezlerini inceleyen Başkan İduğ, Sarıyer'de ise Başkan Genç'ten yaşlılar, anne ve çocuklar için sosyal belediyecilik alanında yapılan projeler hakkında bilgi alarak iki belediye arasında ortak yapılabilecek çalışmaları konuştu.

Bilgi ve deneyim paylaşılmalı

Vatandaşlara hizmet etmek, kentleri geliştirmek ve geleceğe taşımak için görev yaptıklarını söyleyen Başkan Mustafa İduğ, "Belediyelerin iyi ilişkiler ve iletişim içinde olması, bilgi ve deneyim paylaşımı çok önemli. Yapılan iyi belediyecilik uygulamaları paylaşıldığında daha da anlam ve değer kazanır. Biz de ilçemiz için faydalı olabilecek projeleri yerinde inceliyoruz. Halkımızın iyi hizmet alması, tüm alanlarda çağdaş bir kentte yaşaması yolunda yaptığımız ziyaretler ve bilgi paylaşımları bundan sonra da devam edecek. Bizi ağırlayan başkanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

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