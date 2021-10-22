Orman muhafaza memuru genç kadın ayı ile özçekim yaptı - Haberler
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Orman muhafaza memuru genç kadın ayı ile özçekim yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Orman muhafaza memuru genç kadın ayı ile özçekim yaptı

Artvin'de orman muhafaza memuru olarak görev yapan Simanur Duman, ormanda rastladığı ayı ile özçekim yaptı.

ŞAVŞAT, ARTVİN (İHA) - Artvin'de orman muhafaza memuru olarak görev yapan Simanur Duman, ormanda rastladığı ayı ile özçekim yaptı. Genç kadın, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca büyük ilgi gördü.

Artvin'in Şavşat ilçesinde orman muhafaza memuru olarak görev yapan Simanur Duman, göreve gittiği Hanlı köyünde ormanlık alanda bir ayıya rastladı. Ayıdan korkmayan Duman, yaklaşarak ayının fotoğrafını çekmeye başladı. Ayı fotoğraf çekmesine aldırış etmeyince 5 metrelik mesafeye kadar yaklaşarak özçekim yapan Duman, bu görüntüleri sosyal medya hesabında "Minik ayıcığım" başlığıyla paylaştı. Duman'ın görüntüleri büyük beğeni topladı. - ARTVİN

Orman muhafaza memuru genç kadın ayı ile özçekim yaptı

Orman muhafaza memuru genç kadın ayı ile özçekim yaptı

Orman muhafaza memuru genç kadın ayı ile özçekim yaptı

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