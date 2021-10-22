Orlando Carlo Calumeno kimdir? Orlando Carlo Calumeno kaç yaşında, nereli? Orlando Carlo Calumeno hayatı ve biyografisi!

Kariyerinde portföy yönetimi konusunda da uzman yöneticilik yapan, Yeditepe Üniversitesi'nde MBA Öğretim Üyesi görevinde bulunmuştur. 1907 Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mali İşler Sorumlusu olarak da iş yaşamına devam eden Orlando Carlo Calumeno kimdir? Orlando Carlo Calumeno kaç yaşında, nereli? Orlando Carlo Calumeno mesleği nedir? Orlando Carlo Calumeno hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ORLANDO CARLO CALUMENO KİMDİR?

1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Orlando Carlo Calumeno, kariyeri başarılarla dolu bir CFO. Duran- Doğan Basım ve Ambalaj firması Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine devam eden Calumeno, 2007 yılından günümüze Net Grup CFO'luk görevini sürdürüyor.

Kariyerinde portföy yönetimi konusunda da uzman yöneticilik yapan, Yeditepe Üniversitesi'nde MBA Öğretim Üyesi görevinde bulunmuştur. 1907 Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mali İşler Sorumlusu olarak da iş yaşamına devam eden Calumeno, Kanada Concordia Üniversitesi, Finans Yüksek Lisans Bölümü'nden mezun olmuştur. Türkiye Pul Kolleksiyoncuları Federasyonu "Yönetim Kurulu Üyesi" olan Calumeno, sekiz yıl görev yapmıştır.

Dünyada bilinen en geniş Osmanlı kartpostal koleksiyonu olmasıyla öne çıkan Orlando Carlo Calumeno Koleksiyonu, Osmanlı topraklarında yaşamış çok kültürlü yapıyı yansıtması ve hatırlatmasıyla önem taşımakta; bu amaçla toplanmış muhtelif konularda binlerce obje, basılı ve yazılı materyal barındırmaktadır.

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