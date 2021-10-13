Orijinal GTA Trilogy paketi mağazalardan kaldırılacak

Gta'nın üçleme oyunları: GTA Vice City, GTA 3 ve GTA San Andreas oyunlarının remasteredı, bu yıl içerisinde geleceği duyuruldu. 2005 yılında piyasaya sürülen Orijinal GTA Trilogy'nin dijital sürümlerinin satışları durdurulacak.

Grand Theft Auto: The Trilogy Rockstar North tarafından tasarlanan, Rockstar Games tarafından piyasaya çıkarılan Grand Theft Auto serisinin 2001'in Ağustos'unda GTA III, 2002'nin Ağustos'unda GTA Vice City ve 2004'ün Ağustos'unda da piyasaya çıkarılan GTA San Andreas oyunlarındandır.

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Orijinal GTA Trilogy paketine sahipseniz endişelenecek bir durum yok fakat GTA Trilogy paketinin dijital sürümüne sahip değilseniz mağazalardan kaldırıldıktan sonra bir daha oynama şansı yakalamayabilirsiniz.

Orijinal GTA Trilogy paketine sahip olmak istiyorsanız şu anda Steam'de 11 TL tasarruf ederek 49,00 TL'ye, Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: San Andreas, Grand Theft Auto: Vice City'yi alabilirsiniz. Buraya tıklayarak GTA Trilogy Steam sayfasına giderek satın alabilirsiniz.

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