Son dakika! Ordu'da valilik aracı kaza yaptı: 3 yaralı

ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde Ordu Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığına ait otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Ünye-Akkuş Yolu Tekkiraz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye istikametinden Akkuş istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Ordu Valiliğine ait 52 AE 251 plakalı resmi otomobil, Tekkiraz Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak aydınlatma direğine çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekiplerinin yardımı ile yaralılar Sabri P., Hüseyin K. ve Ahmet Burak K. otomobilden çıkarılarak Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralananların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ümit Güngör/İHA)

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