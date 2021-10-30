Ordu'da trafik kazasında bir kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da trafik kazasında bir kişi yaralandı

AA / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel
Ordu'da trafik kazasında bir kişi yaralandı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

AKKUŞ, ORDU (AA) - Ordu'nun Akkuş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Baday yönetimindeki 52 ACF 915 plakalı otomobil, Dumantepe mevkisi Kızılelma sapağında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan, Akkuş Belediye Meclis Üyesi Hasan Baday, Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, ???????Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, sosyal medya hesabından, "Trafik kazası geçiren meclis üyemiz, dava arkadaşımız mali müşavir Hasan Baday'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık durumunun iyi olması en büyük tesellimiz. Rabbim beterinden korusun." paylaşımında bulundu.

AA / Hacer Öztürk - Son Dakika Haberleri
KAVGADA ÜZERİNE OTOMOBİL SÜRDÜĞÜ KUZENİNİN BACAĞI KOPTU

KAVGADA ÜZERİNE OTOMOBİL SÜRDÜĞÜ KUZENİNİN BACAĞI KOPTU

 ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI, KIZ ARKADAŞINI ALARAK KAÇTI - 2 ek görüntü

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI, KIZ ARKADAŞINI ALARAK KAÇTI - 2 ek görüntü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title