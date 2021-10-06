Ordu'da 'haksız fiyat artışı' denetimleri sürüyor - Haberler
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Ordu'da "haksız fiyat artışı" denetimleri sürüyor

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Ordu'da

Ordu'da zabıta ekipleri, marketlerde "haksız fiyat artışı" denetimlerine devam ediyor.

ORDU (AA) - Ordu'da zabıta ekipleri, marketlerde "haksız fiyat artışı" denetimlerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, 19 ilçede fahiş fiyat artışlarına yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Marketlerde, gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetimi yapan ekipler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimlerini de sürdürüyor.

Daire başkanı Cevdet Çağlar, şehir genelinde gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız ve fahiş fiyat artışlarına karşı denetimleri periyodik olarak devam ettiklerini söyledi.

Yapılan denetimlerle vatandaşların mağduriyetinin de önüne geçildiğini anlatan Çağlar, "Zabıta ekiplerimiz marketlerde rafları dolaşarak ürün etiketlerini, gramaj eksikliklerini, fiyat artışlarını ve reyon fiyatı ile kasa fiyatı farkına yönelik kontrollerini yaparak güncel fiyatları kayıt altına alıyor, fiyat artışı tespit edilen işletmelerde ise yasal işlem sürecini başlatıyor." dedi.

Çağlar, denetimlerin sürekli devam edeceğini dile getirerek, "Vatandaşlarımız bu tür şikayetleri olduğu takdirde ALO 175 Ticaret İl Müdürlüğü şikayet hattına başvurabilirler. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için denetimlerimize düzenli olarak devam edeceğiz." diye konuştu.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ordu'da 'haksız fiyat artışı' denetimleri sürüyor - Haberler
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