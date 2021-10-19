Ordu 5. Kısa Film Yarışması bu yıl Zuhal Olcay'a ithaf edildi

ORDU (Bültenler) - Festival komitesi, bu yıl itibari ile Kısa Film Festivallerini sanata üreterek katkı sağlayan bir sanatçıya adayacak. Bu yılın sanatçısı, toplumsal konuları ele alan filmlerde, usta oyunculuğuyla adından söz ettiren Zuhal Olcay oldu.

Zuhal Olcay 23 Ekim'de Ordu'da olarak festivalin açılışını, kendisinin oynadığı "hiçbiryerde" filmi ile gerçekleştirecek. Festivalde ayrıca "Zuhal Olcay Kısa Film Seçkisi" katılımcılar ile beraber izlenecek.

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